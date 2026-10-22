La Fiscalía de Colombia pide al Supremo que investigue la presunta implicación de exFARC en el asesinato de Uribe Turbay

Archivo - Miguel Uribe Turbay, senador colombiano asesinado. - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de Colombia ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que investigue la presunta responsabilidad de varios antiguos congresistas de Comunes y militantes de la disuelta guerrilla de las FARC en el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, en agosto de 2025.

La petición de la Fiscalía llega después de que la viuda de Uribe, María Claudia Tarazona, señalara en una entrevista para la radio colombiana la supuesta implicación de hasta seis antiguos guerrilleros de las FARC, entre ellos Luis Alberto Albán Urbano, alias 'Marcos Calarcá'.

El resto de señalados son Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín, quienes también fueron congresistas de Comunes, la formación política surgida tras los acuerdos de paz de La Habana de 2016.

La Fiscalía ha entregado esta semana al tribunal una información facilitada por la viuda, procedente de una tercera persona cuya identidad se desconoce. Esta le habría relatado cómo se organizó el asesinato de Uribe, por el que ya han sido condenadas siete personas, entre ellas el autor material, un joven de 15 años.

Sin embargo, se tiene constancia de que habrían participado de algún modo una quincena de personas. Según pesquisas de la Fiscalía, el asesinato habría sido ideado y financiado por la disidencia de la Segunda Marquetalia.

La pasada semana, después de que Tarazona deslizara la responsabilidad de 'Marcos Calarcá' y el resto de antiguos miembros de las FARC, los señalados presentaron un escrito ante la Fiscalía para rechazar estas acusaciones y advertir de las acciones legales oportunas para defender su honor.