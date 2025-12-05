El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo acuerdan en Doha crear tres zonas de ubicación temporal de combatientes

Acuerdo en Doha entre las delegaciones del Gobierno colombiano y del Clan del Golfo - PRESIDENCIA DE COLOMBIA

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Delegaciones del Gobierno colombiano y el grupo criminal Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, han acordado este viernes en una reunión celebrada en Doha, la capital de Qatar, la creación a partir de marzo de tres zonas temporales para la "ubicación progresiva" de combatientes.

En concreto, las partes han acordado desplazar a combatientes del Clan del Golfo a las localidades de Belén de Bajirá y Unguía, ubicadas en el departamento colombiano de Chocó, así como a la localidad de Tierralta, en el departamento de Córdoba.

El documento --firmado por el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez Millán, y por el representante del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez-- contempla la "suspensión" para los combatientes desplazados "de la ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición".

Asimismo, las partes han acordado llevar a cabo "acciones humanitarias" concretas para determinar "las condiciones de salud de los integrantes del grupo armado en centros penitenciarios dentro y fuera del país", según un comunicado de la Presidencia colombiana.

En el marco de lo acordado este viernes bajo los auspicios de un grupo de cinco países mediadores integrado por Qatar, España, Noruega y Suiza, las partes han ampliado el plan piloto para la sustitución de cultivos ilícitos a otros diez municipios ubicados en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar.

Esto se produce después de que las partes alcanzaran una serie de compromisos en el mes de septiembre que contemplaban dichas acciones de sustituir cultivos en al menos cinco localidades donde opera el mayor cartel de drogas del país latinoamericano.

"El seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos estará a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA)", ha detallado.

Tanto la delegación negociadora del Gobierno colombiano como el representante del Clan del Golfo han trasladado en el texto firmado en Doha su agradecimiento al Gobierno de Qatar y a los países mediadores, entre ellos España.

"Convocamos a la sociedad colombiana a reafirmar la construcción de paz como un objetivo común a los intereses de todos los colombianos y colombianas, independiente de sus ideologías, credo o posición política", reza el documento.