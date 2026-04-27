El Gobierno de Colombia y la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano retoman las conversaciones de paz

Archivo - Militares colombianos en un control, imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano han acordado retomar las negociaciones de paz después de una breve situación de bloqueo provocada por las acciones de uno de los grupos armados que conforma esta disidencia, en las que murieron tres militares.

El anuncio llega apenas unos días después de que el comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, confirmara la interrupción del diálogo hasta que no se esclarecieran estos hechos, ocurridos la semana pasada en Ipiales, en el departamento de Nariño, que dejaron tres militares muertos.

Las partes han acordado "tras un proceso de diálogo constructivo y respetuoso" reunirse nuevamente durante la primera semana de junio, en la que será la octava ronda de conversaciones, con la vista puesta en los objetivos de retirada de minas en las zonas en las que operan las disidencias.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ha reconocido su responsabilidad en los hechos ocurridos en Ipiales y se ha comprometido a no planear ni ejecutar ataques contra las fuerzas de seguridad colombianas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, según recoge un comunicado conjunto de las partes.

Durante esta séptima ronda de contactos, las partes han abordado y logrado avances "concretos" también en temas como las zonas de ubicación temporal para las personas desmovilizadas, los programas de sustitución de cultivos ilícitos, así como otros aspectos jurídicos y de transformación del territorio.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una escisión de la disidencia de la Segunda Marquetalia que agrupa a Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, y que tiene al histórico líder guerrillero José Vicente Lesmes, alias 'Walter Mendoza' como representante en la mesa de negociación.

Este nuevo acercamiento llega en medio de un nuevo pico de las hostilidades provocado por otra de las disidencias de las FARC, la del Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', responsable de varios atentados en las últimas horas en el este y sureste de Colombia, que han dejado una veintena de muertos.