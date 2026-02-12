El Gobierno de Colombia insta al general de la Policía acusado por Petro a asumir su responsabilidad: "No sea cobarde"

Archivo - El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. - MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA EN X - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha instado a Edwin Urrego, el general de la Policía acusado de tramar un complot contra el presidente, Gustavo Petro, que asuma su responsabilidad y vincule su expulsión a ciertas operaciones que han afectado al Gobierno.

"El general retirado Urrego, de forma sospechosa, quiere hacer creer a la opinión y a los periodistas que fue botado por el allanamiento que me hicieron de forma ilegal el 11 de noviembre", ha señalado el ministro del Interior, en referencia a un operativo el año pasado en el marco de una investigación por corrupción.

Benedetti ha explicado que la destitución de Urrego se produce después de que informes de Inteligencia revelaran que habría urdido un plan contra Petro para colocar droga en uno de los vehículos de la caravana oficial con la que se trasladó durante su reciente viaje a Estados Unidos.

"No se venga a escudar en mí, no sea cobarde. A usted le sacaron por un entrampamiento que quería hacer", ha incidido Benedetti en redes sociales, desde donde ha instado al general destituido este miércoles a centrar sus esfuerzos en responder a las acusaciones del presidente colombiano.

De igual modo, Benedetti ha sembrado la duda sobre el papel Urrego a su paso por varias agencias policiales y le ha afeado que haya participado en política cuando en calidad de agente no podía. "Usted tomó partido para delinquir", ha zanjado.

En la víspera, Urrego negó las acusaciones en entrevistas a los medios colombianos, en las cuales sugirió que la decisión de destituirle estaría motivada por el descontento dentro del Gobierno con algunas de sus operaciones, entre ellas salió a relucir la del registro en una casa de Benedetti.