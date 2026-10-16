Un grupo de exFARC presenta acciones legales en Colombia para defender su honor de la acusación de asesinato de Uribe

Archivo - Una persona porta una bandera de Colombia con la imagen de Miguel Uribe Turbay durante su funeral. - Jorge Londono / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de antiguos militantes de la extinta guerrilla de las FARC ha anunciado que presentará ante la Fiscalía las acciones legales oportunas para defender su honor y esclarecer las recientes acusaciones que les señalan como responsables del asesinato del precandidato Miguel Uribe, ocurrido en agosto de 2025 cuando participaba en un acto político en Bogotá.

"Rechazamos categóricamente cualquier intento de vincular a nuestros representados con hechos criminales mediante insinuaciones, asociaciones políticas, coincidencias de nombres, antiguos alias o informaciones cuya autenticidad y alcance probatorio no hayan sido establecidos por las autoridades competentes", ha impugnado la firma de abogados que representa a esta seis personas.

Se trata de Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, quienes en su momento también fueron congresistas del movimiento Comunes, la formación política surgida tras los acuerdos de La Habana de 2016.

Sus nombres han salido a relucir después de que la viuda de Uribe, María Claudia Tarazona, señalará a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como 'Marcos Calarcá', de haber organizado el atentado junto a "ocho bandidos", en una reciente entrevista para la radio colombiana, en la que también habló de nexos políticos en el crimen.

Sin embargo, por su parte, el equipo legal de estas seis personas han invocado su derecho a la presunción de inocencia y han reclamado a la Fiscalía y al resto de autoridades una "investigación seria, objetiva, independiente y respetuosa con el debido proceso", según recoge el comunicado de DLH Legal Group.

"Ninguna investigación puede convertirse en instrumento de estigmatización o atribución anticipada de responsabilidades contra personas determinadas", ha señalado, al mismo tiempo que remarca que ejercerán los mecanismos legales oportunos para defender el honor y el buen nombre de sus defendidos.