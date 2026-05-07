Heridos cinco militares de Colombia en un ataque achacado a las disidencias de las FARC en el departamento de Cauca

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MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco militares, entre ellos un suboficial, han resultado heridos en un ataque achacado al frente Jaime Martínez de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de morales, situado en el departamento de Cauca (oeste).

La Tercera División del Ejército Nacional ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los militares eran parte de "una ofensiva" contra el citado grupo armado, antes de apuntar que resultaron heridos en un ataque con explosivos lanzados desde drones".

"Como resultado de este hecho, cuatro soldados y un suboficial resultaron afectados por esquirlas", ha señalado, antes de apuntar que todos ellos han recibido atención médica de cara a ser evacuados a un centro médico.

En este sentido, ha subrayado que el Ejército colombiano "mantiene el despliegue operacional en la zona con el propósito de restablecer las condiciones de seguridad y proteger a la población civil, en el marco de operaciones orientadas a contrarrestar acciones terroristas".

Las fuerzas de Colombia han intensificado durante los últimos meses las operaciones contra estructuras del EMC, liderado por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', incluidas acciones militares en zonas del departamento de Cauca.