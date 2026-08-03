Inteligencia de Colombia advierte de un "plan terrorista" del ELN para enturbiar la toma de posesión de De la Espriella

Archivo - Guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia - CARLOS VILLALÓN - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Colombia ha advertido de un supuesto "plan terrorista" de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enturbiar las fechas previas y posteriores a la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de este viernes 7 de agosto.

Al mando de estas operaciones estaría Gustavo Aníbal Giraldo, alias 'Pablito', tercer comandante del ELN, según estos informes de Inteligencia a los que ha tenido acceso la emisora Caracol Radio, que tendrían como objetivos bases militares y de la Policía, como la comisaría que sufrió un atentado el pasado sábado en Cúcuta.

Al menos diez personas, entre ellas siete policías, resultaron heridas después de que un coche bomba explotara en las inmediaciones de una comisaría en Cúcuta, capital de norte de Santander. El Gobierno confirmó la responsabilidad del ELN en este atentado, al que siguieron varias detonaciones más y una ráfaga de disparos.

No obstante, según esta información que manejan las autoridades, los ataques del ELN no se circunscriben solo a las fuerzas de seguridad, puesto que también se habrían fijado como objetivo instalaciones civiles y aquellas consideras críticas.

De la Espriella, que ya condenó estos atentados, asumirá el cargo de presidente de Colombia este viernes 7 de agosto en la Universidad Santiago de Cali, en medio de unas fuertes medidas de seguridad. Una vez se confirmó su triunfo en las urnas, ha advertido a estos grupos de que solo tienen como salida dejar las armas.