Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Colombia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han resultado heridas como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado con un coche bomba frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en el centro de la ciudad colombiana de Villavicencio, según ha confirmado el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ha advertido de que su Gobierno no dialogará con el "narcoterrorismo".

"Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta", ha manifestado el jefe de Estado en un mensaje difundido a través de sus redes sociales poco después de la detonación en la Plaza Los Libertadores, un ataque en el que ha confirmado que no se han registrado víctimas mortales.

De la Espriella ha atribuido el ataque a grupos criminales que "pretenden intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz" y ha prometido una reacción "contundente e implacable" por parte de las fuerzas de seguridad. "Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo", ha subrayado.

Por su parte, el asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, el coronel Germán Ayala, ha detallado en declaraciones a la emisora Blu Radio y recogidas por el diario colombiano 'El Tiempo' que la explosión ha dejado un balance provisional de doce personas heridas que ya han sido evacuadas y que, en principio, no revisten gravedad, principalmente personal de seguridad de la institución departamental.

De acuerdo con el responsable municipal, la onda expansiva ha provocado daños materiales en un radio de unos 500 metros, afectando gravemente a la fachada y ventanales de la Gobernación, así como a inmuebles cercanos, además de causar la destrucción total de dos locales comerciales --entre ellos una cafetería de dos plantas que se derrumbó por completo-- y al menos tres vehículos.

Efectivos de la Policía, el Ejército, la Cruz Roja y la Defensa Civil mantienen acordonado el perímetro mientras inspeccionan los escombros de las edificaciones colapsadas para descartar que haya personas atrapadas, al tiempo que expertos en explosivos y organismos de inteligencia tratan de determinar el origen y el tipo de artefacto utilizado en el ataque.