Al menos ocho presuntos miembros de las disidencias de 'Calarcá' muertos en una operación en el sur de Colombia

Archivo - Efectivos del Ejército colombiano - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho presuntos integrantes de las disidencias de las FARC lideradas por 'Calarcá' han muerto en un operativo del Ejército de Colombia en el departamento del Guaviare, en el sur del país, según ha confirmado este jueves el presidente, Abelardo de la Espriella.

"En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora, once fusiles y cinco ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia", ha señalado el mandatario en sus redes sociales.

La operación denominada "Amón", que ha comenzado en la madrugada, continúa a esta hora en la zona rural aledaña al municipio de El Retorno contra "campamentos" empleados por células del Bloque Comandante Jorge Briceño, una disidencia de las FARC encabezada por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá'.

"Nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional", ha asegurado De la Espriella.

El dirigente colombiano ha ordenado la extradición a Estados Unidos de cinco integrantes de grupos armados que fueron negociadores de paz durante los diálogos impulsados por su predecesor, Gustavo Petro. En esta línea, ha asegurado que cualquier funcionario que se ponga en contacto con "grupos terroristas" serán "llevados ante los tribunales".

Más de 1.500 personas han sido detenidas desde que De la Espriella tomase posesión del cargo el pasado 7 de agosto en operaciones contra grupos paramilitares y el narcotráfico, según indicó a principios de esta semana.