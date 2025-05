La ministra de Exteriores de Colombia presenta ante la Fiscalía pruebas contra el de Interior por violencia de género

Sarabia: "Petro me enseñó a no callar ante la injusticia"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, ha presentado este miércoles ante la Fiscalía General del país pruebas contra el que fue su antiguo jefe, el actual titular de Interior, Armando Benedetti, que está siendo investigado sobre un delito de violencia de género.

Una de las integrantes del equipo jurídico de Sarabia, Lina Sandoval, ha explicado que ha entregado "audios, chats, líneas de tiempo y documentos que evidencian no solo los hechos denunciados, sino una serie de conductas reiteradas", según recoge la emisora W Radio.

En este sentido, ha asegurado que las pruebas demuestran episodios previos de violencia de género y también de presuntas campañas de desprestigio contra la jefa de la diplomacia colombiana. "Este caso refleja un patrón sistemático de violencia que enfrentan muchas mujeres en Colombia, sin importar su condición social o económica", ha agregado.

Además, como parte de su estrategia en aras de la transparencia, la exjefa de gabinete --que puso las denuncias en 2023-- ha puesto a disposición del ente acusador su historial patrimonial, fiscal y bancario, además de su trayectoria profesional en la última década.

En una conferencia de prensa realizada antes de la audiencia en el Ministerio Público, Sarabia ha defendido que "estar y ser parte del Gobierno no significa que deba abandonar para proteger" sus derechos o que "haya renunciado a ejercer los mismos, y a rendir declaraciones" o presentarse ante las autoridades competentes.

"Siempre he agradecido al presidente (de Colombia), Gustavo Petro, que me ha enseñado que uno no puede callar ante la injusticia, y que me ha apoyado y jamás me ha pedido ir en contra de la verdad y de la justicia", ha declarado.