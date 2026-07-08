Petro acusa a De la Espriella de "despedazar la Constitución" de Colombia y ganar las elecciones "con ayuda extranjera"

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - PRESIDENCIA DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, de "despedazar la Constitución" y ha destacado que se impuso en las últimas elecciones en el país sudamericano "con ayuda extranjera", en línea con sus declaraciones cuestionando los resultados oficiales y la derrota de Iván Cepeda.

"Usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la constitución. Primero porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución", ha dicho en un mensaje en redes sociales, en el que Petro ha destacado que "Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente".

Asimismo, ha asegurado que "jamás" ha dado órdenes "contra la Constitución" a las Fuerzas Armadas, tras las críticas de De la Espriella. "Hasta el 6 de agosto a la 12 de la noche soy comandante supremo de las fuerzas militares. Este 20 de Julio el pueblo festeja a sus fuerzas armadas y grita independencia nacional", ha zanjado.

El mensaje ha sido publicado después de que De la Espriella acusara el martes a Petro de golpismo y apelara a las Fuerzas Armadas para que protejan la Constitución y la democracia, a medida que continúa rechazado los resultados de la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio.

"Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello", ha advertido, después de que diera indicaciones a los suyos de levantarse del proceso de transición con el actual Gobierno ante su postura de no reconocer su triunfo en las urnas frente el candidato del oficialismo, Cepeda.

En un discurso emitido en sus redes sociales, De la Espriella denunció que Petro y Cepeda continúan sin reconocer su triunfo y advirtió de que esa "resistencia pacífica" a la que apelan "no es más que un disfraz del plan perverso que tienen para atornillarse en el poder", por lo que ha pedido a las Fuerzas Armadas que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y a la comunidad internacional que le apoye hasta que cese este presunto intento de golpe de Estado.