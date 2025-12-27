Petro anuncia cambios en la cúpula militar colombiana para 2026: "La prioridad será la seguridad y la democracia"

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este sábado una remodelación de la cúpula del Ejército colombiano para hacer "frente a los desafíos del 2026", que se ha traducido por el momento en la sustitución de hasta ocho comandantes y segundos comandantes de las Fuerzas Militares del país.

"La prioridad será la seguridad y la democracia", ha aseverado el mandatario con la vista puesta en el nuevo año y tras agradecer a los comandantes salientes su trabajo durante su estancia en el cargo.

"Esto ha contribuido en que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico", ha celebrado en una publicación en su cuenta en la red social X, convencido de que "con la nueva cúpula (avanzarán) de la mano de todo el pueblo, para proteger la vida y alcanzar la paz".

Entre los hitos alcanzados por los hasta ahora integrantes de la cúpula militar colombiana, Petro ha destacado especialmente "el récord histórico en incautación de cocaína" logrado este 2025, "la neutralización de más de 4.400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico" o "el incremento de los efectivos de la fuerza pública" en un 6 por ciento frente a la disminución vivida con los gobiernos de Iván Duque (-11 por ciento) y Juan Manuel Santos (-4 por ciento).

De acuerdo con el anuncio del presidente Petro, en la conformación del nuevo alto mando de las Fuerzas Militares de Colombia, los cargos quedarán repartidos de la siguiente manera: en el Mando General de las Fuerzas Militares, el General Hugo Alejandro López Barreto asumirá el rol de Comandante General, mientras que el Vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño ha sido designado como Jefe de Estado Mayor Conjunto.

En el Ejército Nacional, el general Royer Gómez Herrera ha sido nombrado comandante del Ejército, y el general Jaime Alonso Galindo ejercerá como segundo comandante, acompañando la dirección estratégica y operativa de la institución.

Para la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón asumirá la Comandancia, y el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi ha sido designado segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval, con responsabilidad en la planificación y coordinación de las operaciones navales.

Finalmente, en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Fernando Silva Rueda se desempeñará como comandante, mientras que el general Alfonso Lozano Ariza asumirá el puesto de segundo comandante y Jefe de Estado Mayor, fortaleciendo la conducción estratégica de la institución aérea.