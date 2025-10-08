Petro dice que la última lancha bombardeada por EEUU era colombiana: "Se ha abierto un nuevo escenario de guerra"

MADRID 8 Oct. (EROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este miércoles que la última lancha bombardeada por Estados Unidos en el Caribe era colombiana, en el marco de las operaciones militares estadounidense emprendidas en las últimas semanas contra embarcaciones supuestamente venezolanas en el Caribe.

"Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay guerra contra el contrabando, hay una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe", ha declarado.

Petro ha adelantado que está reunido con varios Gobiernos europeos y ha advertido de que "se ha abierto un nuevo escenario de guerra" en el Caribe. El dirigente colombiano ha realizado estos comentarios a través de su perfil en la red social X, donde ha citado una publicación del senador demócrata Adam Smith en la que pedía bloquear el uso de la fuerza militar en la región.

"Mañana (...) forzaremos una votación para bloquear el uso de nuestras Fuerzas Armadas por parte de Trump para llevar a cabo ataques contra buques en el mar Caribe. El congreso no ha autorizado estos ataques. Son ilegales y podrían arrastrar a Estados Unidos a otra guerra", había defendido.

La semana pasada, el inquilino de la Casa Blanca declaró que el país norteamericano "está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas", en referencia a los cárteles de la droga considerados como tal por Washington, ando así una justificación legal a los ataques llevados a cabo desde septiembre contra lanchas en el Caribe.