Petro pide un relator especial de la ONU para el Pacífico y el Caribe por violaciones de DDHH en la lucha antidrogas

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado este viernes las vulneraciones de derechos cometidas en nombre de la lucha contra el narcotráfico y ha anunciado que reclamará ante Naciones Unidas la designación de un relator especial para el Pacífico y el Caribe, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en la región.

"No es aceptable de ninguna manera que la lucha contra el narcotráfico incluya violaciones a Derechos Humanos como el asesinato sistemático por funcionario público. Debe organizarse un comité internacional de juristas", ha exigido el mandatario en una publicación en su cuenta en la red social X.

A este respecto, Petro ha recordado que la Comisión de Derechos Humanos contempla ya que "la lucha contra las drogas no involucre violaciones de Derechos Humanos" y ha instado a establecer una relatoría especial "para los casos del Caribe y el Pacífico", propuesta que él mismo llevará oficialmente ante el secretario general de la ONU, António Guterres.

Este anuncio llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase este miércoles a su homólogo colombiano, afirmando que "será el siguiente" en su supuesta campaña contra el narcotráfico, que actualmente se centra en la Venezuela de Nicolás Maduro.