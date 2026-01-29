Petro señala a Trump la "disposición" de Colombia a cooperar tras incautación de un narcosubmarino en Azores

El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a comprobar la "capacidad y disposición a la cooperación" de las autoridades colombianas valiéndose de una incautación de ocho toneladas de cocaína realizada por Portugal en colaboración con su país y en comunicación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

"El presidente Donald Trump puede comprobar, preguntando a su agencia, las fuentes de la información, y probar nuestra capacidad y disposición a la cooperación coordinada", ha declarado en redes sociales Petro, acusado de narcotráfico por el inquilino de la Casa Blanca.

En la citada publicación, el mandatario latinoamericano ha aludido a la intervención conjunta entre Bogotá y Lisboa de un submarino que, tras zarpar desde el litoral colombiano, se situaba ya en aguas próximas a las islas Azores, de soberanía lusa.

La operación, según describió el lunes el director de la Policía colombiana, William Rincón, fue realizada "gracias al intercambio oportuno de información entre la Policía de Colombia (y) la DEA y en coordinación con autoridades portuguesas", e incluyó también el arresto de "tres ciudadanos colombianos y un ciudadano venezolano".

Por su parte, la Policía Judicial portuguesa, que confirmó que la citada incautación de cocaína ha sido la mayor en la historia del país, no aludió a la colaboración colombiana en su anuncio, si bien citó, además de a la DEA y a la Agencia de Crimen Nacional británica, a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur (JIATFS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que cuenta con un oficial de enlace colombiano entre una veintena de representantes latinoamericanos.

Gustavo Petro ha sido acusado por Trump de narcotráfico en reiteradas ocasiones. En particular, el inquilino de la Casa Blanca advirtió al colombiano de "que vigile su culo" apenas horas después de confirmar la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la intervención militar estadounidense en Caracas, el pasado 3 de enero.