Protestas indígenas dejan cuatro policías heridos durante enfrentamientos ante la Embajada de EEUU en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá denuncia ataques contra la sede diplomática norteamericana desmentidos por los organizadores

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) - Al menos cuatro policías han resultado heridos en la capital de Colombia, Bogotá, durante unos violentos enfrentamientos registrados el pasado viernes frente a la Embajada de Estados Unidos, en una protesta de comunidades indígenas dedicada en parte a denunciar la colaboración de Washington en la ofensiva militar israelí en Gaza.

"Delincuentes, algunos encapuchados, atacaron la Embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. Cuatro policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos", ha informado el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, en su cuenta de la red social X.

Los enfrentamientos ocurrieron durante de una jornada nacional de movilización indígena que culminó una marcha de cinco días a través de diferentes regiones del país.

En medio de los enfrentamientos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la activación de un protocolo de emergencia para proteger la sede diplomática estadounidense y acusó a una facción radical de la organización indígena Congreso de los Pueblos de iniciar los disturbios.

Por contra, la agrupación ha desmentido cualquier tipo de ataque directo a la Embajada y ha defendido una manifestación "beligerantemente pacífica", en denuncia del "genocidio que se sigue cometiendo contra el pueblo palestino y la amenaza de genocidio que se cierne sobre toda Latinoamérica" por la política exterior estadounidense.

Además, los indígenas aseguran que no pudieron acercarse "ni a una cuadra" de la Embajada por la intervención elementos, acusan, derivados de la temida unidad antidisturbios de Colombia, ESMAD, supuestamente desarticulada en 2021 tras varias acusaciones de brutalidad.

Por su parte, la Embajada estadounidense declara su "profundo agradecimiento a los valientes miembros de la fuerza pública colombiana" por la protección de las instalaciones.

"Nuestros pensamientos están con los policías heridos y sus familias, les deseamos una pronta recuperación. Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando juntos por la seguridad de nuestros pueblos", concluye el comunicado.