Suben a más de 280 muertos y 3.970 heridos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

Edificios colapsados en Cali por causa del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país - Europa Press/Contacto/Martin Steven Angel

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han elevado este jueves a más de 280 muertos y 3.970 heridos por causa del seísmo de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el noroeste del país latinoamericano a comienzos de esta semana.

Concretamente, son 281 las personas que han perdido la vida y 3.971 las que han resultado heridas, mientras que restan 379 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que agrega que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348.

Este seísmo, con epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, ha dejando un balance de 102.105 personas afectadas y de 44.936 familias damnificadas.

A ese respecto, la UNGRD ha cifrado en 65.841 las viviendas averiadas, 10.677 las destruidas y en 127 los edificios colapsados. A ello se suman daños en cinco aeropuertos, doce puentes peatonales, 34 puentes vehiculares, 198 vías, 236 centros de salud y 2.136 centros educativos.

Hasta el momento, de los 250 cuerpos que ha recibido el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, han sido identificados 228 de ellos, de los cuales 13 son menores de edad.