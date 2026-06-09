Un tribunal de Colombia ordena a De la Espriella retirar los símbolos patrios de su campaña para las presidenciales

El candidato de ultraderecha a presidir Colombia Abelardo de la Espriella en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado este martes de manera provisional al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien se disputará en segunda vuelta la presidencia de Colombia con el oficialista Iván Cepeda el próximo 21 de junio, a retirar de su campaña electoral toda aquella propaganda política que contenga símbolos patrios, así como abstenerse de utilizar oraciones como "firmes por la patria" o "defensores de la patria".

La orden responde a una decisión adoptada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, de la sala segunda de decisión laboral del referido tribunal bogotano, quien ha dictaminado que en un plazo de 24 horas De la Espriella; su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo; el grupo significativo de ciudadanos 'Defensores de la patria', y demás personas y entidades vinculadas a ello, deberán "retirar toda aquella propaganda política" que emplee símbolos patrios.

Concretamente, el texto alude a todo aquel material alojado en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en los cuales hace uso de elementos como la bandera y escudo de Colombia; imágenes alusivas a instituciones militares y policiales; saludos y emblemas representativos de entidades castrenses, y el uso de las frases "firmes por la patria" o "defensores de la patria", que constituyen parte del slogan de su campaña.

Conocida la noticia, el candidato ultraderechista ha enviado un mensaje a la ciudadanía colombiana en el cual, a través de sus redes sociales, ha hecho un llamamiento a compartir los símbolos patrios e himno del país, de manera que "cada celular (teléfono), cada estado de WhatsApp, cada vídeo y cada camiseta de Colombia se conviertan en un mensaje de libertad".

"Compartan nuestros símbolos, nuestro himno y nuestro mensaje. Que nadie pueda silenciar la voz de millones de colombianos que quieren una Patria distinta", ha apuntado De la Espriella pidiendo a sus adeptos "ayuda" para que su "movimiento" siga "creciendo en cada rincón del país", mientras él da "la batalla jurídica".

Este revés judicial para el aspirante a ocupar la Casa de Nariño llega poco después de que la Justicia colombiana le prohibiera días atrás hacer campaña en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales ataviado con la camiseta del combinado nacional de fútbol de Colombia.

Con todo, ya entonces, el candidato ultraderechista afirmó que seguiría "portando la camiseta de Colombia con alegría, respeto y patriotismo", tras defender que "nadie puede prohibirle a un colombiano vestir los colores de su selección ni expresar, de manera libre y pacífica, el amor que siente por su país".