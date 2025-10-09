Petro reclama ante Von der Leyen inversiones europeas para aprovechar el "potencial" en energías limpias

BRUSELAS 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reclamado este jueves ante la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una mayor apuesta inversora desde la UE hacia Sudamérica para aprovechar el "potencial" de la región en materia de energías limpias, para lo cual estima que serían necesarios 500.000 millones de dólares (unos 430.000 millones de euros).

Von der Leyen ha destacado en su cuenta de la red social X que el programa global de inversiones de la Unión Europea, Global Gateway, puede también implicarse en el "futuro" de Colombia, "con inversiones en energía renovable, transporte limpio y redes digitales".

Aspira a que estos temas sean centrales en la cumbre que reunirá en noviembre en la localidad colombiana de Santa Marta a los jefes de Estado de Gobierno de la UE y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). "Juntos, haremos que sea un éxito", ha resaltado.

Así lo desea también Petro, que en declaraciones divulgadas por la Presidencia ha vuelto a pedir a la UE que se implique en materia de inversiones. Colombia estima que Sudamérica tiene un potencial de generación de energía limpia de hasta 1.500 gigas.

"Necesitamos saltos más fuertes", ha declarado, al aludir a una iniciativa con la que busca contribuir al desarrollo local pero también "ayudar a limpiar la matriz de energía eléctrica" de Europa y, llegado el caso, también de China, así como "ralentizar el colapso climático".