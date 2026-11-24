Archivo - El antiguo líder de las extintas FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko' - FARC - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El último comandante de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, ha relacionado el aumento de la violencia estos últimos años con la falta de voluntad política para aplicar los acuerdos de paz que el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla firmaron en noviembre de 2016, hace justo ahora una década.

"La situación que estamos viviendo es fruto de no haber implementado el acuerdo en su letra y espíritu, independientemente de las imperfecciones" que tuviera, ha valorado este martes Londoño en una entrevista para Caracol Radio, un día después de un atentando con coche bomba en Meta que ha dejado una veintena de heridos.

Londoño ha hecho un balance de estos diez años de acuerdo y ha lamentado que desde el principio varios de sus puntos clave fueran incumplidos por el Gobierno y las autoridades colombianas, como es el caso de la reforma rural, la sustitución de los cultivos ilícitos y la reforma política, propiciando así la actual crisis.

Por otro lado, Londoño ha hecho un llamamiento a la sociedad para que no vincule a quienes sí optaron por dejar las armas e integrarse en la vida civil con aquellos que decidieron continuar con la lucha armada, cuyas motivaciones ha deslegitimado. "Esto no son grupos con una bandera ni un proyecto político", ha advertido.

"Son grupos que están encaminados a vivir de la guerra (...) están peleándose en los territorios en función de quién puede hacerse más a la plata que hay en esos territorios con las economías ilegales", ha explicado el líder de Comunes, partido surgido tras la desmovilización de las FARC y los acuerdos de paz de 2016.

Asimismo, ha recordado a los más de 500 combatientes desmovilizados y que apostaron por sumarse a los acuerdos de paz que han sido asesinados desde 2016, la mayoría de ellos a manos de estos que malamente se denominan disidencias, ha dicho.

Este martes se han cumplido diez años de la firma de este ambicioso plan de paz, con el que se intentó poner fin a más de medio siglo de combates entre el Estado colombiano y la que era hasta entonces la guerrillas más antigua de América Latina.

Sin embargo, estos diez años han estado marcados por la incapacidad, a veces, y la negligencia, otras tantas, del Estado colombiano para aplicar lo acordado, como lo relativo a la reforma agraria en un país con un desigual reparto de la tierra, verdadero motor y origen del inicio de este conflicto.

Pese a que durante los primeros años del acuerdo se registraron descensos sin precedentes en el número de homicidios y secuestros --más de 13.600 guerrilleros dejaron las armas-- finalmente el espacio dejado por las FARC tras su disolución fue ocupado por viejos y nuevos actores armados ante la incapacidad del Estado.