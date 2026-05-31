El ultraderechista De la Espriella disputará al izquierdista Cepeda la Presidencia colombiana el 21 de junio

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella (archivo) - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

El candidato del movimiento Defensores de la Patria defiende que irá a segunda vuelta para "derrotar a la tiranía y el absolutismo"

La conservadora Paloma Valencia anuncia su respaldo al ultraderechista de cara al balotaje

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, disputará la Presidencia de Colombia a la alternativa del Pacto Histórico --izquierda--, Iván Cepeda, en una segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 21 de junio, tras haberse posicionado como las dos opciones más votadas en la primera ronda celebrada este domingo.

Concretamente, De la Espriella lo hará tras haber cosechado el 43,73% de los sufragios, frente a un Cepeda que se ha hecho con el 40,91% de los votos, según los últimos datos publicados por la Registraduría de Colombia, que apunta a un 98,70% del escrutinio completado.

Estos datos se traducen en 10.346.212 votos para De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, mientras que Cepeda, apoyado por el presidente saliente, Gustavo Petro, logra 9.680.548 votos. A ellos le sigue de lejos la candidata de Centro Democrático, Paloma Valencia, conservadora respaldada por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) que ha alcanzado el 6,92% de los sufragios.

Conocidos los resultados, el primero en pronunciarse ha sido el propio De la Espriella, quien se ha presentado a lo largo de la campaña como 'El Tigre'. Dirigiéndose a los colombianos que se han "unido a la manada" en esta llamada a las urnas, el ultraderechista ha avanzado que irá a balotaje "para derrotar a la tiranía y el absolutismo", de manera que "en 21 días" cambie la historia de Colombia "para siempre".

"Vamos a celebrar esta victoria de los nunca: de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería", ha defendido la cabeza del movimiento Defensores de la Patria en un vídeo publicado en redes sociales poco antes de dirigirse a la ciudadanía en un discurso pronunciado en el malecón de Barranquilla, ciudad caribeña sita en el norte de Colombia.

Tras él, se ha dirigido a las cámaras Paloma Valencia, quien abogando por una "Colombia en libertad" que "no cae en las manos del comunismo ni el neocomunismo" ha anunciado su apoyo a De la Espriella de cara a una segunda vuelta en la cual, ha sostenido, seguirá "en la batalla" para "derrotar" a Cepeda.

En esa misma línea, asumiendo "humildemente" sus "responsabilidades" por los resultados obtenidos por Centro Democrático en estos comicios, Uribe ha pedido el voto para De la Espriella arguyendo que Colombia "no puede seguir el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda" ni tampoco "pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas".

"Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero", ha anunciado el expresidente derechista en un mensaje en redes.

Las urnas se han mantenido abiertas entre las 8.00 horas (15.00 en la España peninsular) y las 16.00 horas (23.00 en la España peninsular), conociéndose los resultados prácticamente definitivos minutos antes de las 18.00 horas (1.00 en la España peninsular).