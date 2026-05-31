El ultraderechista De la Espriella y el izquierdista Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella (archivo) - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, disputará la Presidencia de Colombia a la alternativa del Pacto Histórico --izquierda--, Iván Cepeda, en una segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 21 de junio, tras haberse posicionado como las dos opciones más votadas en la primera ronda celebrada este domingo.

Concretamente, De la Espriella lo hará tras haber cosechado el 43,73% de los sufragios, frente a un Cepeda que se ha hecho con el 40,91% de los votos, según los últimos datos publicados por la Registraduría de Colombia, que apunta a un 98,70% del escrutinio completado.

Estos datos se traducen en 10.236.946 votos para De la Espriella, mientras que Cepeda, apoyado por el presidente saliente, Gustavo Petro, logra 9.577.812 votos. A ellos le sigue de lejos la candidata de Centro Democrático, Paloma Valencia, conservadora respaldada por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) que ha alcanzado el 6,91% de los sufragios.

Las urnas se han mantenido abiertas entre las 8.00 horas (15.00 en la España peninsular) y las 16.00 horas (23.00 en la España peninsular), conociéndose los resultados prácticamente definitivos minutos antes de las 18.00 horas (1.00 en la España peninsular).