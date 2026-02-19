Delcy Rodríguez anuncia un encuentro con Petro sobre economía y seguridad

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado este miércoles haber hablado por teléfono con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con el que ha acordado reunirse "para seguir avanzando" en asuntos comerciales y de seguridad clave para los dos países.

"Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", ha anunciado a través de su canal de Telegram la dirigente venezolana.

La reunión, según ha descrito, buscará "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países".

Por su parte, la Presidencia de Colombia ha confirmado en redes sociales la conversación telefónica que también ha estado centrada en asuntos de "frontera, agua, agricultura". De acuerdo a las informaciones de Blu Radio, los ministerios de Exteriores están conversando para fijar la fecha y el lugar del encuentro de Petro y Rodríguez, tras una llamada que ha durado 15 minutos.

El anuncio llega una semana después de que Petro afirmara que Colombia comenzaría a importar gas venezolano a un precio reducido, poco después de que el Parlamento de Venezuela aprobara la reforma a la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado.

Cabe recordar que Bogotá se ha ofrecido como mediador entre Caracas y Washington, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en un ataque de Estados Unidos sobre la capital del país latinoamericano.