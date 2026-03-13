Delcy Rodríguez lidera en Caracas un reunión de alto nivel entre Colombia y Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera una reunión con altos cargos del Gobierno de Colombia. - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

Caracas inicia la exportación de gas butano a Colombia a través del puente internacional Simón Bolívar

Ambas delegaciones se emplazan a una nueva reunión los próximos 23 y 24 de abril en Maracaibo (Venezuela)

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha participado este viernes en una reunión de trabajo junto con los responsables de Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de Venezuela y Colombia a la que han precedido cuatro mesas de trabajo bilaterales gracias a las que han alcanzado nuevos acuerdos de colaboración, a pesar de la cancelación a última hora del cara a cara entre Rodríguez y el presidente colombiano, Gustavo Petro, previsto para este mismo viernes en la frontera de ambos países.

Las autoridades venezolanas han destacado que el punto central de las conversaciones ha versado sobre el fortalecimiento de la integración en materia de energía e hidrocarburos para garantizar así la estabilidad del suministro.

Previamente, han tenido lugar cuatro encuentros separados entre altos cargos de los ministerios de Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de ambos países en el Palacio de Miraflores, la sede presidencial del Gobierno venezolano en Caracas.

Los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela, Pedro Sánchez y Vladimir Padrino, respectivamente, han coordinado estrategias para la gestión de los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida; mientras que los responsables de Exteriores, la colombiana Rosa Villavicencio y el venezolano Yván Gil, han discutido una hoja de ruta para priorizar "la hermandad y la convivencia pacífica" entre ambos estados, según informan las autoridades venezolanas.

Rodríguez ha anunciado el nombramiento del almirante en jefe, Orlando Maniglia, como nuevo embajador en Colombia en un movimiento que aspira a dar continuidad a la agenda de normalización de relaciones.

"Es un problema que tenemos como países y estamos llamados a avanzar conjuntamente las coordinaciones inmediatas, la mejor articulación en intercambio de información de inteligencia", ha declarado la mandataria venezolana.

EXPORTACIÓN DE GAS BUTANO

Al respecto del petróleo, la mesa de energía ha ratificado la alianza entre la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la también empresa estatal colombiana Ecopetrol para el suministro de gas venezolano a Colombia, en una reunión que ha contado con la presencia de representantes de los sectores eléctrico y petroquímico.

En este sentido, Delcy Rodríguez ha indicado que este mismo viernes varias unidades de PDVSA ha comenzado a transportar gas butano hacia Colombia a través del puente internacional Simón Bolívar que une ambos estados latinoamericanos. "Es el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano que va para Colombia", ha aseverado.

Igualmente, la presidenta de Venezuela ha confirmado la futura reactivación del gasoducto Ricaurte de gas metano, un paso más en la consolidación de relaciones.

El comercio bilateral ha sido asimismo uno de los temas tratados sobre el que se han evaluado proyectos para potenciar el intercambio comercial y el flujo turístico durante este año.

NUEVA CITA EN ABRIL EN MARACAIBO

Las autoridades de ambos países han concretado una nueva reunión para los días 23 y 24 de abril en la ciudad venezolana de Maracaibo con el objetivo de fomentar "la integración y la paz" en la región, tras este primer encuentro calificado como "fructífero".

La canciller colombiana ha destacado el compromiso de Caracas y Bogotá de avanzar en "los proyectos de orden económico y social que permitan y traigan beneficio a nuestros pueblos y en las fronteras". "Nada ni nadie nos podrá separar como pueblos hermanos", ha declarado tras la reunión.

Por su parte, Delcy Rodríguez ha vuelto a pedir la retirada de las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela para poder normalizar el intercambio de electricidad, un alivio que ha llegado este viernes por parte de Estados Unidos tras la actualización de varias licencias que permitirán el comercio energético con otros países.

Los encuentros se han dado tras el anuncio de Bogotá y Caracas de la suspensión "por motivos de fuerza mayor" del encuentro entre la Delcy Rodríguez y el inquilino de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, previsto para este viernes en el Puente Internacional Atanasio Girardot 'Tienditas', en la frontera entre ambos países. Una reunión que constituía el primer encuentro de los líderes de Miraflores y Nariño desde la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro.