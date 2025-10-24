Venezuela libera a 17 colombianos tras "intensas" negociaciones diplomáticas

La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, recibe a un grupo de colombianos liberados en Venezuela - MINISTERIO DE EXTERIORES DE COLOMBIA

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autoridades de Venezuela han dejado en libertad a 17 ciudadanos colombianos que permanecían recluidos en cárceles venezolanas, según el Gobierno de Gustavo Petro, que tras un "intenso trabajo diplomático" aspira ahora a seguir negociando con el país vecino para completar la liberación de otros presos.

La ministra de Exteriores colombiana, Rosa Villavicencio, ha acudido a la frontera para dar la bienvenida a este "primer grupo", del que no han trascendido identidades ni circunstancias. Según Bogotá, el gesto se basa en una agenda común "orientada al respeto y la garantía de los derechos humanos de los connacionales".

Villavicencio ha subrayado en un comunicado que se trata de "un paso significativo" para garantizar estos derechos. "La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro", ha resaltado la ministra, en una primera recepción previa al traslado de los liberados a sus lugares de origen.

"Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado", ha prometido, incidiendo además en que "la diplomacia también se expresa en gestos humanitarios" como el consumado este viernes.