De la Espriella, candidato derechista, promete extraditar a Petro a Estados Unidos si llega a la presidencia

Colombia.- El candidato derechista De la Espriella afirma que entregaría a Petro a EEUU si fuera presidente - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 26 Mar (EUROPA PRESS)

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial por el sector ultraconservador en Colombia, generó controversia tras afirmar en una reciente entrevista con Caracol Radio, su disposición a extraditar al actual presidente Gustavo Petro a Estados Unidos si el gobierno norteamericano lo solicitara por investigaciones vinculadas al narcotráfico. Estas declaraciones hacen eco de las especulaciones sobre pesquisas por parte de autoridades en Washington, que cuestionan la estrategia antidrogas de Petro, incluida la cesión de regiones como el Catatumbo a operaciones de narcotráfico y la paralización de programas de interdicción y fumigación.

"Miles de colombianos fueron extraditados por conspiración para el tráfico de drogas", declaró De la Espriella, apuntando directamente a las acciones de Petro y argumenta una posible complicidad con el narcotráfico bajo leyes estadounidenses. "Si yo estoy como presidente y me lo piden en extradición, yo lo entrego", enfatizó, describiendo su postura sobre la cooperación judicial internacional.

Este anuncio surge en medio de una contienda política intensa con Paloma Valencia, otra prominente figura de la derecha colombiana, por determinar quién enfrentará al candidato oficialista Iván Cepeda en la segunda vuelta electoral. En este contexto, 'The New York Times' reportó investigaciones por parte de las fiscalías de Manhattan y Brooklyn en contra del presidente Petro, vinculándolo con financiamiento de su campaña a través de dineros provenientes del narcotráfico, acusaciones que él niega.

El escenario político se complica aún más con el estado fluctuante de las relaciones entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump, quienes, tras un período de tensión y ataques verbales, habían visto una reciente estabilización en sus interacciones. No es la primera vez que Trump interviene en la política regional, habiendo condicionado anteriormente la ayuda de EE.UU. basado en los resultados electorales de países como Honduras.

Con la campaña electoral en curso, los sondeos muestran a De la Espriella con un 15,7% de intención de voto, detrás de Paloma Valencia con un 22,2%, mientras que Cepeda lidera la preferencia electoral con un 34,5%, según datos del Centro Nacional de Consultoría. Este escenario político refleja no solo las dinámicas internas de Colombia sino también el papel que juegan las relaciones internacionales en la configuración de su futuro político.