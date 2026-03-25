Fiscalía ordena arresto de líderes de Segunda Marquetalia por asesinato del senador Uribe

Archivo - Colombia.- La Fiscalía ordena el arresto de los líderes de la Segunda Marquetalia por el asesinato del senador Uribe - Europa Press/Contacto/E]Jhonpaz - Archivo

COLOMBIA, 24 Mar (EUROPA PRESS)

La Fiscalía colombiana anunció la emisión de nuevas órdenes de captura contra los líderes de la Segunda Marquetalia, implicados en el homicidio del senador Miguel Uribe, acontecido en julio de 2025. Entre los señalados está Luciano Marín Arango, conocido como 'Iván Márquez', presunto cerebro detrás del magnicidio y quien actualmente estaría refugiado en Caracas, Venezuela.

Este giro en la investigación se sustenta en el testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', quien ya cumplió condena de 22 años por organizar el asesinato del político y recientemente acusó a la cúpula de la disidencia de las FARC de ordenar el crimen. Según lo revelado por la revista 'Semana', 'El Viejo' implicó directamente a figuras claves dentro de la organización, tales como Gener García, alias 'Jhon 40', y José Sierra Sabogal, alias 'Zarco Aldinever'. Este último, involucrado en la planificación del asesinato, había sido reportado muerto en agosto de 2025, noticia que quedó desmentida con la emisión de su orden de arresto.

Luz Adriana Camargo, fiscal general, detalló que la decisión se apoya en una serie de evidencias, incluyendo registros de comunicación y análisis de geolocalización, que ubicarían a los acusados en escenas clave. Durante una rueda de prensa, Camargo argumenta la intención del grupo armado de "ocasionar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos" con el asesinato de Uribe.

El país aún se recupera del impacto que generó el ataque contra Uribe, quien falleció en agosto de 2025 después de estar dos meses en hospitalización debido a un disparo ejecutado por un menor de 15 años. Este evento ha revivido en la memoria colectiva de Colombia recuerdos de las décadas de los 80 y 90, marcadas por la violencia política.

Adicionalmente, la entrega de justicia en este caso se ve reforzada con la condena a otros dos implicados, Carlos Mora González y Katherine Martínez, quienes recibieron 21 años de prisión por su participación en el lamentable suceso, elevando a nueve el total de personas detenidas en relación al crimen.