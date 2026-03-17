Noboa contradice a Petro y asegura bombardeo a "infraestructura de guerrilla" en Ecuador

Colombia/Ecuador.- Noboa desmiente a Petro y afirma que bombardea "infraestructura de guerrilla" en Ecuador - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

COLOMBIA, 17 Mar (EUROPA PRESS)

Las tensiones entre Colombia y Ecuador se intensifican tras las recientes acusaciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien denunció que desde territorio ecuatoriano se lanzaron ataques aéreos contra Colombia. "Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son grupos armados", expresó Petro, señalando una serie de explosiones en áreas fronterizas. Esta declaración provocó una pronta respuesta del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien en una entrevista destacó que su país está atacando campamentos guerrilleros dentro de su propio territorio, implicando una crítica a la administración de Petro por permitir la libre circulación de estos grupos.

En un reciente consejo de ministros, Petro enfatizó la gravedad de la situación, informando sobre la investigación de los bombardeos y la existencia de una grabación que evidenciaría los hechos, instando a su divulgación. Además, el líder colombiano solicitó la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, en busca de evitar un conflicto armado con Ecuador.

Este enfrentamiento verbal se suma a la tensión comercial existente entre los dos países desde enero, cuando Ecuador elevó los aranceles a las importaciones colombianas hasta un 50%, en respuesta a lo que considera una política permisiva de Colombia hacia el narcotráfico. Colombia, por su parte, replicó con medidas similares contra las exportaciones ecuatorianas y suspendió temporalmente la venta de energía a Ecuador.

La escalada de reclamos y acusaciones mutuas marca un momento crítico en las relaciones bilaterales, afectadas tanto en el ámbito político como en el económico, evidenciando la necesidad urgente de diálogo y cooperación entre ambos países para resolver sus diferencias.