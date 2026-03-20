ONU manifiesta preocupación y rechazo por limitaciones a su trabajo impuestas por disidencia de las FARC

Archivo - Colombia.- La ONU expresa preocupación y rechazo a las restricciones a su labor impuestas por una disidencia de las FARC - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 20 Mar (EUROPA PRESS)

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia expresó este jueves su "preocupación" y "rechazo" ante las restricciones impuestas por el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las desaparecidas FARC, que afectan también a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y a la Defensoría del Pueblo. Estas limitaciones impactan negativamente en la labor de seguimiento y protección en beneficio de la población civil que estas organizaciones llevan a cabo.

"Mireia Villar, coordinadora residente y humanitaria, manifestó su inquietud y desaprobación frente a los anuncios recientes sobre posibles restricciones de acceso", indicó en una declaración ONU Colombia, resaltando la influencia negativa de estas medidas en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables y en la prestación de asistencia esencial de manera puntual.

Ante estos hechos, la ONU hizo un llamado a garantizar un acceso "seguro, oportuno y sin restricciones" a todas las instituciones, subrayando la importancia de adherirse a los principios de "humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia" para evitar malos entendidos que puedan conducir a más restricciones.

De igual manera, la entidad reiteró el pedido a todos los grupos armados no estatales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario, lo cual implica "la obligación de respetar la vida, la libertad y la libre circulación de la población en general, incluyendo de todos los funcionarios civiles del Estado y toda persona que integre organismos internacionales y de la sociedad civil que trabajan en zonas de conflicto".

El Estado Mayor Central de las extintas FARC-EP, bajo la dirección de Néstor Gregorio Vera, conocido como 'Iván Mordisco', mediante un comunicado emitido el miércoles, informó que había decidido restringir el ingreso de estas misiones a los territorios donde realizan su "acción política y militar". Esta decisión se debe a "graves violaciones de confianza y neutralidad", argumentando que las acciones humanitarias y de verificación se utilizaron para recabar información sobre sus operaciones, facilitando así las operaciones militares en su contra.

El comunicado del EMC también señaló que "La Defensoría ha emitido alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales que desconocen u omiten la realidad territorial, sembrando pánico, aversión contra las FARC-EP y convirtiéndose en la justificación de operativos militares". A partir de ahora, solo permitirán operaciones humanitarias en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), siempre y cuando se garantice "neutralidad absoluta, secreto y confidencialidad".