Reunión entre Petro y Rodríguez en la frontera fue cancelada "por motivos de fuerza mayor"

Cancelada "por motivos de fuerza mayor" la reunión de Petro y Rodríguez en la frontera - Europa Press/Contacto/Jorge Londono

COLOMBIA, 13 Mar (EUROPA PRESS)

El programado encuentro de este viernes en el Puente Internacional Atanasio Girardot 'Tienditas', que se encuentra en la frontera entre Colombia y Venezuela, y que iba a reunir a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue suspendido "por motivos de fuerza mayor", según un comunicado conjunto emitido por ambos gobiernos.

Este diálogo significaba la primera reunión de los líderes de ambos países desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, en una operación ejecutada por Estados Unidos en Caracas al inicio del año. El principal propósito de este encuentro era "continuar fortaleciendo el espíritu de integración y hermandad", además de "avanzar" en proyectos de cooperación entre las dos naciones, compartieron las administraciones en el comunicado al cual tuvo acceso Europa Press.

Ambos gobiernos confirmaron su intención de seguir fomentando "la confianza, cooperación y el relacionamiento bilateral, promoviendo las oportunidades para el desarrollo y la integración de los territorios fronterizos", tal y como se destaca en el anuncio.

Petro, por su parte, reafirmó su invitación a la presidenta encargada Rodríguez para reprogramar el encuentro suspendido, con la esperanza de que se pueda realizar en un futuro cercano. Los detalles específicos que llevaron a la decisión de posponer este evento bilateral no fueron revelados en el comunicado.