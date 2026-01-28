Avión de aerolínea estatal colombiana desaparece con más de diez personas a bordo

Archivo - Desaparece un avión de la aerolínea estatal de Colombia con más de una decena de personas a bordo - Europa Press/Contacto/El Tiempo - Archivo

COLOMBIA, 28 Jan (EUROPA PRESS)

Un avión perteneciente a la aerolínea estatal colombiana se reportó como desaparecido el día miércoles en Norte de Santander, llevando a bordo más de una decena de individuos, confirmó el Gobierno de Colombia.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, indicó que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil recolecta datos sobre la pérdida de contacto con el avión HK4709.

En un comunicado difundido en las redes sociales, señaló que la aeronave volaba la ruta Cúcuta-Ocaña con trece pasajeros y dos tripulantes a bordo. "Se activaron los protocolos correspondientes", añadió la funcionaria.

El vuelo despegó a las 11.40 horas (hora local) y su aterrizaje estaba previsto en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12.05 horas (hora local). No obstante, el contacto se perdió minutos antes del aterrizaje previsto, según reportó Blu Radio.