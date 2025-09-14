COLOMBIA.- Capturan en Colombia a 38 integrantes del Clan del Golfo

COLOMBIA, 14 Sep (EUROPA PRESS)

En un operativo sin precedentes, la seguridad colombiana logró la captura de 38 presuntos integrantes del Clan del Golfo, desarticulando así una significativa red de narcotráfico y extorsión. Entre los detenidos destacan dos figuras claves de esta organización criminal: alias 'Carlos', señalado por su rol en el envío de hasta seis toneladas de cocaína al mes hacia destinos en Centroamérica y Estados Unidos, y alias 'Prasca', quien recolectaba mensualmente cerca de 900 millones de pesos provenientes de actividades ilícitas como la extorsión, el microtráfico y la explotación ilegal de minerales.

La operación también permitió la captura de cinco peligrosos sicarios y el desmantelamiento de una red de reclutamiento de menores en zonas escolares y comunidades vulnerables. Durante las acciones policiales, se incautaron elementos cruciales para la operación del grupo criminal, incluidas tres motocicletas, 29 teléfonos móviles, un arma de fuego junto a 58 cartuchos, varios dispositivos electrónicos, más de 37 millones de pesos en efectivo y una máquina contadora de billetes.

El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, reafirmó el compromiso de la fuerza policial en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de los jóvenes a nivel global. "Con este nuevo y contundente golpe, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes", enfatizó ante los medios.

Este golpe al Clan del Golfo marca un hito en el esfuerzo continuo de Colombia por erradicar las redes criminales que amenazan la estabilidad y seguridad, tanto nacional como internacional.