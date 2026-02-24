Colombia captura a ciudadano ruso solicitado por EE.UU. por supuesta "conspiración" para realizar atentados en Europa

Detenido en Colombia un ciudadano ruso buscado por EEUU por una "conspiración" para atentar en Europa - MIGRACIÓN COLOMBIA - FERNANDO BERNAL ROMERO

COLOMBIA, 25 Feb (EUROPA PRESS)

En una operación realizada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, oficiales de Migración Colombia lograron capturar a Denis Alimov, un ciudadano ruso de 42 años, quien era buscado intensamente por las autoridades de Estados Unidos bajo acusaciones que incluyen conspiración para cometer secuestros o asesinatos en Europa, así como el financiamiento y apoyo material a actividades terroristas, informó la entidad en uno de sus comunicados.

La detención de Alimov, quien figura en la lista de los más buscados con circular roja de Interpol, se dio gracias a una coordinada intervención en la principal terminal aérea de la capital colombiana. Este individuo es requerido por la justicia del Distrito Sur de Nueva York, que emitió la orden de captura el 18 de diciembre pasado y procedió a formalizar la solicitud de su extradición al detallar los cargos en su contra. Las condenas que Alimov podría enfrentar oscilan entre los 15 años de prisión y la cadena perpetua, dependiendo de los hallazgos de culpabilidad en los delitos imputados.

De acuerdo con la información revelada por Migración Colombia, la participación de Alimov en los actos delictivos transcurrió entre octubre de 2024 y marzo de 2025, período en el cual se involucró en el planeamiento para "asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente conocidas en Europa". Se le acusa de haber transferido aproximadamente 60.000 dólares para costear la operación criminal y comprometerse a un pago de hasta 1,5 millones de dólares por cada víctima seleccionada. Además, su papel incluyó el suministro de información técnica y el reclutamiento de otros participantes en el esquema.

Alimov, quien arribó al país en un vuelo operado por Turkish Airlines, tenía previsto dirigirse a Cartagena de Indias como parte de su itinerario. No obstante, su detención implica ahora que será presentado ante las autoridades competentes para iniciar el proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde será procesado por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, resaltó la importancia de la cooperación internacional en este tipo de operaciones, enfatizando que el intercambio de información y las estrategias conjuntas son fundamentales para prevenir la entrada de delincuentes al país y garantizar tanto la seguridad nacional como la internacional.