Colombia expulsa a 9 integrantes de Lev Tahor y entrega a 17 menores a servicios estadounidenses

Colombia expulsa a 9 personas de la secta judía Lev Tahor y entrega a 17 menores a los servicios de EEUU - MIGRACIÓN COLOMBIA EN X

COLOMBIA, 2 Dec (EUROPA PRESS)

Este lunes, Colombia decidió expulsar a nueve miembros de la secta judía Lev Tahor, quienes, junto a "17 niñas, niños y adolescentes", fueron enviados en un vuelo hacia Nueva York. Los menores serán entregados a los Servicios de Protección de la Infancia de la ciudad, según confirmó Migración Colombia en la red social X. Esta medida se tomó después de que a finales de noviembre, tras una operación conjunta de Migración Colombia con el Ejército, se localizara a estas 26 personas en un hotel de Yarumal, Antioquia.

Dichas familias, siete en total, habían llegado al país a finales de octubre desde Nueva York. Migración Colombia había sido alertada por agencias internacionales sobre posibles delitos cometidos por miembros de esta secta contra menores en Guatemala y Estados Unidos, incluyendo condenas a líderes por secuestro y explotación sexual. La autoridad migratoria también había señalado la posibilidad de que estos individuos intentaran establecer una nueva colonia en Colombia para continuar con sus crímenes.

Sobre los 17 menores encontrados, cinco estaban bajo una "circular amarilla vigente de Interpol", alerta emitida para personas desaparecidas o posibles víctimas de delitos como la trata de personas y secuestro.

El grupo Lev Tahor fue objeto de atención internacional en diciembre de 2024, cuando autoridades de Guatemala detuvieron a 160 menores presuntamente abusados por un miembro de la secta. La Fiscalía guatemalteca mencionó posibles malos tratos relacionados con abuso sexual y matrimonios forzados.

Más adelante, en junio de 2025, el líder de la secta en Guatemala, el salvadoreño Jonathan Emanuel Cardona Castillo, fue entregado a las autoridades de aquel país, enfrentando acusaciones de maltrato a menores, violación y trata de personas, como anunció la Fiscalía de El Salvador.