Colombia incauta más de 1.300 kilos de cocaína en operativo con apoyo estadounidense y ecuatoriano

Archivo - Cocaine Cargo Seizure during International Anti-Narcotics Congress in Cartagena - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros Salamanca

COLOMBIA, 6 Mar (EUROPA PRESS)

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reveló el jueves la realización de una contundente operación en contra de las redes de narcotráfico que contó con el apoyo de Estados Unidos y Ecuador. Durante esta operación, las autoridades lograron incautar más de 1.300 kilos de cocaína y desmantelar cinco laboratorios dedicados a la producción de estupefacientes situados en las localidades de Puerto Asís y Tumaco, en el suroeste de Colombia. Estos sitios, según detalló Sánchez, estaban vinculados al criminal conocido como 'Araña'.

“Cuando se unen las naciones, pierden los criminales. En acciones coordinadas entre nuestra Policía de Colombia, DEA y autoridades de Ecuador, fueron destruidos cinco laboratorios para la producción de estupefacientes en Puerto Asís (Putumayo) y Tumaco (Nariño), pertenecientes a la estructura criminal narcotraficante de alias 'Araña'”, anunció Sánchez a través de una publicación en sus redes sociales.

Sánchez enfatizó en la importancia de estas infraestructuras para el narcotráfico transnacional, las cuales, según afirmó, jugaban un papel crucial dentro de las operaciones de distribución de drogas hacia Ecuador, con destino final en Centroamérica y Estados Unidos. Las autoridades descubrieron que dos de los laboratorios se dedicaban a la producción de cocaína y los tres restantes a la elaboración de pasta base de coca, también conocida como crack. Se estimó que estos laboratorios tenían capacidad de producir hasta 7 toneladas de cocaína mensualmente.

Durante los operativos se incautaron, además de la cocaína, 2.350 galones de cocaína en suspensión, 2.750 galones de base de coca en suspensión, 4.450 galones de insumos líquidos, 150 kilogramos de insumos sólidos, junto a siete 'marcianos' y 24 elementos utilizados en el procesamiento de las drogas.

“El resultado operacional evidencia la contundencia del Estado contra las economías ilícitas”, compartió el ministro, recalcando que la cooperación internacional es fundamental para asfixiar el crimen transnacional. Finalmente, aseguró que el gobierno colombiano continúa sus esfuerzos coordinados con naciones aliadas para debilitar financieramente a los grupos delictivos y proteger a las comunidades, haciendo énfasis en su compromiso por cerrar las rutas del narcotráfico que amenazan la estabilidad regional.