Colombia intercepta narcosubmarino con diez toneladas de cocaína en operativo apoyado por EEUU

Colombia.- Interceptan diez toneladas de cocaína en un narcosubmarino en una operación de Colombia con apoyo de EEUU - DEPARTAMENTO DE ESTADO

COLOMBIA, 9 Feb (EUROPA PRESS)

En una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad de Colombia y la ayuda de Estados Unidos, se logró la intercepción de un submarino utilizado por narcotraficantes, el cual transportaba diez toneladas de cocaína. Esta operación culminó con la destrucción de la droga, valorada en 441 millones de dólares, y la detención de cuatro individuos vinculados al narcotráfico.

La Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado de EE.UU. comunicó el éxito de la operación resaltando la eficacia de la colaboración entre ambos países. "Diez toneladas de cocaína valoradas en 441 millones de dólares fueron destruidas y cuatro narcotraficantes fueron detenidos", destacaron desde Washington, aludiendo a la "fuerte asociación que produce fuertes resultados".

Este evento marca un cambio significativo en la estrategia de combate al narcotráfico, contrastando con las acciones previas de Estados Unidos que desde agosto resultaron en la muerte de 119 presuntos narcotraficantes en 37 ataques, siendo el más reciente el 5 de febrero.

La colaboración antinarcóticos fue uno de los temas centrales durante la reunión del 3 de febrero entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Este encuentro subrayó la importancia de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.