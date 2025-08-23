Colombia lanza operativo antiterrorista en Cali tras serie de atentados en el país

COLOMBIA, 23 Aug (EUROPA PRESS)

En una reciente rueda de prensa, Pedro Sánchez, el Ministro de Defensa de Colombia, anunció la implementación de "Operación Sultana", una estrategia antiterrorista focalizada en la ciudad de Cali tras el devastador atentado a una base militar que dejó ocho muertos y alrededor de 80 heridos. Este suceso, ocurrido el jueves, representa el golpe más duro a la capital del Valle del Cauca desde el año 2019.

Sánchez explicó que "para neutralizar esta amenaza criminal, terrorista, la clave es anticiparnos a ella. De allí, sale un plan integral aún más robusto, que ya viene en camino, que ya venía ejecutándose, como lo he mencionado, con esas cinco operaciones, pero que se le agrega una más, la 'Operación Sultana', que está enfocada a proteger esta hermosa región del terrorismo, del crimen".

Las autoridades colombianas informaron que intensificarán las búsquedas de criminales utilizando mayores recursos tecnológicos y de inteligencia, además de ofrecer significativas recompensas por información que conduzca a la captura de los líderes detrás del ataque en Cali. Se destaca especialmente una recompensa de 3.284 millones de pesos (cerca de 700.000 euros) por alias 'Marlon', miembro de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, a quien se le atribuye la autoría del ataque.

En su declaración, Sánchez también apeló a los medios de comunicación para iniciar una "campaña contra el terrorismo" que motive a los ciudadanos a compartir información a través de redes sociales y líneas telefónicas dispuestas para tal fin. "Es importante que la comunidad nos comunique, y esa es una de las primeras líneas que reforzamos con este plan integral, que tendrá un seguimiento muy detallado cada semana o cada 15 días, ya sea a nivel regional o a nivel nacional", sostuvo Sánchez.

Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, el gobierno también se comprometió a fortalecer las capacidades defensivas contra los ataques perpetrados con vehículos no tripulados, otra faceta crucial de su estrategia antiterrorista.

Esta serie de medidas surge en respuesta a una ola de violentos atentados que han sacudido Colombia recientemente. Además del ataque en Cali, otro episodio significativo incluyó el derribo de un helicóptero militar en Antioquia, que resultó en la muerte de trece policías.

El arresto del hermano de alias 'Iván Mordisco', líder de la disidencia de las extintas FARC y acusado de manejar las finanzas y logística para actividades narcotraficantes, marca otro punto clave en la lucha antiterrorista del país, informaron las autoridades esta semana.