Colombia reporta 17 muertos por inundaciones este mes

Archivo - Colombia eleva a 17 los fallecidos por las inundaciones que afectan al país desde principios de mes - Europa Press/Contacto/Mario Toro Quintero

COLOMBIA, 15 Feb (EUROPA PRESS)

Las inundaciones devastadoras que han impactado Colombia desde febrero han resultado en la trágica pérdida de al menos 17 vidas, reveló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con más de 250.000 ciudadanos afectados por estas lluvias torrenciales, el impacto ha sido colosal, dañando cerca de 18.000 hogares y resultando en la destrucción total de 4.000 viviendas. Además, la infraestructura del país ha sufrido severamente, con carreteras y puentes entre las estructuras más afectadas, tal y como reportó el diario 'El Tiempo'.

Para enfrentar esta crisis, la UNGRD ha distribuido aproximadamente 223 toneladas de asistencia en el departamento de Córdoba, con el fin de satisfacer las demandas básicas de los damnificados. Los suministros incluyen una variedad de necesidades como alimentos, productos de higiene, agua, hamacas y sábanas.

La situación crítica se debe a un "frente frío atípico" que ha exacerbado las precipitaciones y los vientos en el país, llevando a la Presidencia de Colombia a declarar una emergencia nacional. "El Gobierno responde con presencia en los territorios y ayudas para proteger a las familias afectadas", compartió la presidencia a través de un comunicado en redes sociales.

La adversidad no se limita a las residencias, ya que infraestructuras clave como centros educativos, hospitales y centros comunitarios también han padecido los embates del clima, necesitando reparaciones significativas. Se estima que más de 11.000 hectáreas han quedado gravemente afectadas.

Respondiendo a estas circunstancias excepcionales, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional que se levante la suspensión del decreto de emergencia económica y social, diseñado para enfrentar necesidades imprevistas como estas inundaciones. Adicionalmente, Petro pidió una investigación para esclarecer las causas de esta crisis climática, insinuando que las compañías hidroeléctricas del país podrían estar implicadas en un "delito medioambiental".