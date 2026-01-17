Cuatro fallecidos en mina colombiana por acumulación de gases

Archivo - Al menos cuatro muertos por acumulación de gases en una mina del centro de Colombia - Europa Press/Contacto/zhoushengping - Archivo

COLOMBIA, 17 Jan (EUROPA PRESS)

Cuatro personas, entre ellas una inspectora de seguridad laboral y tres mineros, perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido en una mina ubicada en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia. El fatal incidente se registró en las primeras horas de la madrugada en la mina El Diamante 42, situada en el municipio de Socha, donde las víctimas realizaban labores de inspección en una de las galerías subterráneas.

Los informes preliminares de las autoridades, comunicados a Noticias RCN, indicaron que una rápida acumulación de gases tóxicos dentro de la mina fue la causa directa de esta tragedia. La concentración de estos gases alcanzó niveles críticos en tan solo minutos, lo que resultó en la asfixia de los cuatro individuos presentes. Este lamentable suceso pone de relieve los peligros inherentes a la labor minera y la importancia de adoptar medidas de seguridad más estrictas para proteger la vida de los trabajadores.