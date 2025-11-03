Guerrilla atacó en las afueras de Cali, Colombia, dejando dos civiles muertos

Archivo - Colombia.- Dos civiles muertos en un atentado de la guerrilla a las afueras de Cali (Colombia) - Europa Press/Contacto/Sebastian Osorio - Archivo

COLOMBIA, 3 Nov (EUROPA PRESS)

Dos personas perdieron la vida y un policía resultó lesionado tras la explosión de un carro bomba en el municipio de Suárez, ubicado cerca a Cali, en el suroeste de Colombia, según lo confirmaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió próximo a la estación de Policía de Suárez durante un ataque armado, reporta el periódico 'El Tiempo'.

Las víctimas fatales al parecer eran huéspedes de un hotel situado cerca a la estación de Policía y fueron alcanzadas por uno de los explosivos arrojados en medio del atentado, según medios colombianos.

Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, condenó el "cobarde atentado terrorista", responsabilizando al Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, bajo el liderazgo de alias 'Iván Mordisco'.

"Ofrecemos hasta 200 millones de pesos (45.000 euros) por información que permita anticipar y evitar hechos similares", anunció Sánchez en su cuenta en X.