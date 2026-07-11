Más de 4.200 familias afectadas por inundaciones debido a fuertes lluvias en el este de Colombia

Archivo - Más de 4.200 familias damnificadas por las fuertes lluvias e inundaciones en el este de Colombia - GOBERNACIÓN CASANARE - Archivo

COLOMBIA, 11 Jul (EUROPA PRESS)

Más de 4.200 familias resultaron damnificadas a causa de las intensas lluvias que azotaron el departamento de Casanare, en el este de Colombia, donde las precipitaciones de los últimos días provocaron inundaciones y una emergencia invernal sin precedentes.

"Esta ola invernal sin precedentes, histórica, que hoy está dejando graves daños, afectaciones a lo largo y ancho del departamento. Lo primero que tengo que manifestar es que hemos declarado la calamidad pública por las fuertes temporadas de lluvia", explicó el gobernador de Casanare, César Ortiz.

Las cuencas de los ríos Guanapalo y Cravo Sur se situaron por encima de los niveles habituales de caudal, con desbordamientos e inundaciones en áreas agrícolas y residenciales de municipios como Yopal, Algarrobo, San Luis de Palenque y Hato Corozal.

Una de las localidades más afectadas por la creciente fue el municipio de Nunchía, específicamente en la vereda Sirivana, donde las dificultades de acceso llevaron al despliegue de medios militares para salvaguardar la vida de los habitantes que quedaron atrapados por el agua.