Mueren siete mineros en un trágico accidente laboral en el norte de Colombia

Colombia.- Mueren al menos siete trabajadores en un accidente minero en el norte de Colombia - GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

COLOMBIA, 6 Jun (EUROPA PRESS)

Al menos siete personas murieron en la explosión de una mina de carbón en el municipio colombiano de Sutatausa, en Cundinamarca, según informaron las autoridades locales el viernes por la noche.

"Lamentamos informar que, de acuerdo con el más reciente reporte oficial sobre el accidente minero ocurrido en el municipio de Sutatausa, se confirmó el fallecimiento de siete trabajadores, uno de ellos rescatado ayer", comunicó el gobernador de la región, Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta en redes sociales.

En el mismo mensaje, Rey expresó sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas y anunció que la Agencia Nacional de Minería de Colombia "adelantará las investigaciones correspondientes para establecer las causas de este accidente".

De acuerdo con el diario colombiano 'El Tiempo', más de un centenar de personas participaron en las labores de rescate, incluyendo miembros de Salvamento Minero, Bomberos de Ubaté y Sutatausa, Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército Nacional, Policía, CTI, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), la Alcaldía Municipal y otras entidades de gestión del riesgo.

Las víctimas fueron identificadas como Jimmy Mendieta, Rubén Esteban Montaño, Diego Ferney Robayo, Luis David Casallas, Camilo Sierra, Héctor Márquez y Alexander Rodríguez Rincón.

Según la Delegación Departamental de Bomberos, este es el cuarto accidente minero registrado en el departamento de Cundinamarca en lo que va de 2026. En la primera mitad de este año, se atendieron emergencias en Guachetá, Cucunubá y Sutatausa, incidentes que resultaron en la muerte de 26 mineros y dejaron a seis más heridos.