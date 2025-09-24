Rescatan a 23 mineros vivos tras 48 horas atrapados en una mina al noroeste de Colombia

Archivo - Rescatados con vida 23 mineros en Colombia tras estar 48 horas atrapados en una mina en el noroeste del país - Europa Press/Contacto/Francesco Molteni - Archivo

COLOMBIA, 24 Sep (EUROPA PRESS)

En un exitoso operativo llevado a cabo en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, noroeste de Colombia, fueron rescatados 23 mineros que quedaron atrapados a 80 metros de profundidad. Los trabajadores permanecieron bajo tierra por un período de 48 horas antes de ser finalmente salvados.

La operación de rescate fue ejecutada por equipos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en colaboración con brigadistas de la compañía canadiense Aris Mining, quienes consiguieron traer a los mineros de vuelta a la superficie. La dificultad del rescate se incrementó debido a un desprendimiento que bloqueó cerca de 15 metros del acceso principal a la mina. A pesar de esto, el personal de rescate estableció comunicación con los mineros atrapados, quienes se encontraban en "condiciones normales".

El Ministerio de Energías y Minas celebró la eficacia de la operación de rescate a través de sus plataformas en redes sociales, reafirmando su compromiso hacia una minería segura y formal en el país. Este incidente, descrito como resultado de un fallo geomecánico, recuerda a otro suceso similar ocurrido en julio en el mismo sector. En ese entonces, 18 mineros fueron salvados tras quedar confinados por 12 horas debido al colapso de una parte de la mina El Minón, en Remedios, tras el desprendimiento de una estructura elevadora.