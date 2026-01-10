Seis personas murieron en accidente de avioneta en Boyacá, Colombia

Archivo - Al menos seis muertos en una accidente de avioneta en el departamento colombiano de Boyacá - Europa Press/Contacto/Sebastian Osorio - Archivo

COLOMBIA, 11 Jan (EUROPA PRESS)

En un trágico incidente aéreo ocurrido este sábado en el departamento de Boyacá, centro de Colombia, se confirmó la muerte de seis personas, incluyendo al destacado cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años. El accidente tuvo lugar mientras la avioneta se dirigía hacia la ciudad de Medellín, cayendo entre los municipios de Paipa y Duitama.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia, tras la llegada al sitio de los servicios de emergencia y la Policía Nacional, confirmó la lamentable pérdida de todos los ocupantes. "Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez", señaló en un comunicado.

Actualmente, se ha desplegado un equipo especializado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes hacia el área para esclarecer las causas detrás de este devastador suceso.

Yeison Jiménez era ampliamente conocido en Colombia por su contribución al género de la música popular y había ganado notoriedad como jurado en un programa de música televisivo, consolidando su impacto en la cultura colombiana.

Desde la Aeronáutica Civil se expresaron condolencias a los allegados de Jiménez y a las familias de los restantes pasajeros y miembros de la tripulación. "La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación. Nos unimos en solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor para el país y la industria cultural", concluyó el comunicado. La comunidad y el país entero sienten un profundo pesar por esta inesperada tragedia.