Tres personas perdieron la vida tras explosión en mina de carbón en Colombia

COLOMBIA, 14 Nov (EUROPA PRESS)

Una explosión en una mina de carbón ubicada en el centro-norte de Colombia dejó, este viernes, al menos tres muertos, en un incidente cuyas causas se encuentran aún bajo investigación, según lo informaron autoridades del país.

El evento trágico tuvo lugar en una mina situada en Landázuri, perteneciente al departamento de Santander, de acuerdo con lo reportado por autoridades locales a Radio Caracol.

Tras el incidente, se desplegaron en el sitio miembros de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Ejército Nacional y personal del Hospital de Landázuri, quienes están brindando apoyo en las tareas de rescate y verificación, a pesar de las complicaciones generadas por las intensas lluvias que afectan la región.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional en cuanto a posibles heridos o desaparecidos como resultado de la explosión.